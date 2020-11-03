ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 100 قتيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء،عن ارتفاع ضحايا زلزال مدينة إزمير التركية إلى 100 قتيل، وإصابة 994 آخرين، من بينهم 147 يتلقون العلاج في المستشفيات.





وكانت السلطات التركية كشفت صباح أمس، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مدينة إزمير الجمعة الماضي، إلى 81 شخصًا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.





وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الاثنين، في بيان إن 743 شخصًا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.





وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.



