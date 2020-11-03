AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 100 قتيل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء،عن ارتفاع ضحايا زلزال مدينة إزمير التركية إلى 100 قتيل، وإصابة 994 آخرين، من بينهم 147 يتلقون العلاج في المستشفيات. 

وكانت السلطات التركية كشفت صباح أمس، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مدينة إزمير الجمعة الماضي، إلى 81 شخصًا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الاثنين، في بيان إن 743 شخصًا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.

وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

ونوهت الإدارة إلى أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلزال جديد يضرب تركيا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 12 قتيلا و419 مصابا

تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا و786 مصابا

ارتفاع عدد قتلى زلزال أزمير غربي تركيا إلى 24 وإصابة 804

عقب ما يقرب من 58 ساعة.. إنقاذ فتاة من تحت أنقاض منازل إزمير التركية

ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 76 قتيلا

ترشيحاتنا

لحظة مطاردة الشرطة النمساوية لمنفذي هجوم فيينا.. فيديو

بايدن: هزيمة كورونا تأتي بخسارة ترامب للانتخابات الرئاسية

ترقص بـ كأس الخمر.. غادة عادل تثير الجدل في حفل زفاف درة

انسي غازات البطن وانسفي الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب يوميا على الريق

هل من نام عن صلاة الفجر منافق ؟ .. حقائق لا يعرفها كثيرون

أسماك القرش مفتاح إنقاذ الأرض لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة