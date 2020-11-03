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رياضة

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
ليالي الأبطال
ليالي الأبطال
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، عددًا من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020، على النحو التالي:


دوري أبطال أوروبا
لوكوموتيف موسكو الروسي × أتلتيكو مدريد الإسباني - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 

شاختار دونيتسك الأوكراني × بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

ريد بول سالزبورج النمساوي  × بايرن ميونخ الألماني  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5

ريال مدريد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1  

بورتو البرتغالي × مارسيليا الفرنسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

مانشستر سيتي الإنجليزي × أولمبياكوس اليوناني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

أتالانتا الإيطالي × ليفربول الإنجليزي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4

ميتييلاند الدانماركي × أياكس أمستردام الهولندي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

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