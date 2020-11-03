ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، عددًا من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020، على النحو التالي:
دوري أبطال أوروبا
لوكوموتيف موسكو الروسي × أتلتيكو مدريد الإسباني - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
شاختار دونيتسك الأوكراني × بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
ريد بول سالزبورج النمساوي × بايرن ميونخ الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5
ريال مدريد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
بورتو البرتغالي × مارسيليا الفرنسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
مانشستر سيتي الإنجليزي × أولمبياكوس اليوناني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
أتالانتا الإيطالي × ليفربول الإنجليزي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
ميتييلاند الدانماركي × أياكس أمستردام الهولندي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3