ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، عددًا من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020، على النحو التالي:







