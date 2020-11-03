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محافظات

راقصة بمركز شباب قويسنا تتسبب في الإطاحة بمجلس الإدارة.. صور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
تسبب وجود راقصة في إحدى المناسبات بكافتريا مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، للمشاركة في احتفال لأحد المواطنين، في احداث حالة من الاستياء بين  أهالي المدينة، فيما تناقلها رواد السوشيال.


وأبدى طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في المنوفية، انزعاجه واستيائه، بسبب ما حدث من استغلال مركز الشباب ووجود راقصات، وأن هذه الأفعال دخيلة على المدينة، مشيرا إلى غضب جميع أهالي قويسنا مما حدث داخل مركز الشباب مطالبا بالتحقيق مع مدير المركز وشركة الامن لأنه من غير المعقول تواجد عضو مجلس الإدارة على مدار 24 ساعة.


وقرر الدكتور  أشرف صبحي  وزير  الشباب والرياضة اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة، حفلات غير لائقة  بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز.


ومن جانبه، أشار الدكتور  أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة  إلى أن الوزارة تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية فى تنفيذ الأنشطة والمشروعات فى ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة 


وتضمنت القرارات، اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز، بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.
راقصة بمركز شباب قويسنا تتسبب في الإطاحة بمجلس الإدارة.. صور
راقصة بمركز شباب قويسنا تتسبب في الإطاحة بمجلس الإدارة.. صور
راقصة بمركز شباب قويسنا تتسبب في الإطاحة بمجلس الإدارة.. صور
راقصة بمركز شباب قويسنا تتسبب في الإطاحة بمجلس الإدارة.. صور

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