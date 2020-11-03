لمتابعة سير العمل.. رئيس سفاجا تتفقد أعمال الرصف والتجميل بتقسيم منخفض التكاليف

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتجميل وتركيب البلدورات بمنطقة منخفضة التكاليف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التشديد على التنسيق التام بين مختلف الجهات خلال عمليات الرصف للطرق حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر.





وأضافت "المغربي" أنه يتم إنهاء الأعمال الخاصة بشتى القطاعات قبل الانتهاء من أعمال الرصف بشكل نهائي، بكل منطقة تبدأ الشركة المتعاقدة العمل بها.





وأشارت "رئيس المدينة" إلى أنه يتم متابعة مراحل أعمال الرصف أولًا بأول تحت إشراف اللجان الفنية والهندسية المتخصصة، وجاري تدبيش الارتفاعات المحيطة بالمنطقة، ومراجعة كل المواد المستخدمة في الرصف أو تدبيش الحوائط الساندة للطرق مع اللجان الهندسية ومن خلال الفحص المعملي.







أكدت" المغربي" أهمية الصيانة والمعالجة الدورية للطرق بشتى الأنحاء، وإقامة الحوائط الخرسانية الساندة بالأماكن المنهارة، والالتزام بحرم الطريق ورفع كل التعديات والإشغالات التي قد تعوق السير ومراجعة التراخيص الخاصة بالمبانى، مع وضع اللوحات الإرشادية لكل الطرق بالألوان الفسفورية.





وشددت "رئيس المدينة" على رفع نواتج الأعمال ومخلفات الحفر والتركيب الأماكن المخصصة لها.