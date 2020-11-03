AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمتابعة سير العمل.. رئيس سفاجا تتفقد أعمال الرصف والتجميل بتقسيم منخفض التكاليف

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتجميل وتركيب البلدورات بمنطقة منخفضة التكاليف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التشديد على التنسيق التام بين مختلف الجهات خلال عمليات الرصف للطرق حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر. 

وأضافت "المغربي" أنه يتم إنهاء الأعمال الخاصة بشتى القطاعات قبل الانتهاء من أعمال الرصف بشكل نهائي، بكل منطقة تبدأ الشركة المتعاقدة العمل بها. 

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أنه يتم متابعة مراحل أعمال الرصف أولًا بأول تحت إشراف اللجان الفنية والهندسية المتخصصة، وجاري تدبيش الارتفاعات المحيطة بالمنطقة، ومراجعة كل المواد المستخدمة في الرصف أو تدبيش الحوائط الساندة للطرق مع اللجان الهندسية ومن خلال الفحص المعملي.

أكدت" المغربي" أهمية الصيانة والمعالجة الدورية للطرق بشتى الأنحاء، وإقامة الحوائط الخرسانية الساندة بالأماكن المنهارة، والالتزام بحرم الطريق ورفع كل التعديات والإشغالات التي قد تعوق السير ومراجعة التراخيص الخاصة بالمبانى، مع وضع اللوحات الإرشادية لكل الطرق بالألوان الفسفورية.

وشددت "رئيس المدينة" على رفع نواتج الأعمال ومخلفات الحفر والتركيب  الأماكن المخصصة لها.
لمتابعة سير العمل.. رئيس سفاجا تتفقد أعمال الرصف والتجميل بتقسيم منخفض التكاليف
لمتابعة سير العمل.. رئيس سفاجا تتفقد أعمال الرصف والتجميل بتقسيم منخفض التكاليف
لمتابعة سير العمل.. رئيس سفاجا تتفقد أعمال الرصف والتجميل بتقسيم منخفض التكاليف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقوف على جاهزيتها.. لجنة المياه الجوفية تتفقد مخرات السيول في سفاجا

تطهير مخرات السيول بمنطقة زرزارة جنوب سفاجا في البحر الأحمر.. صور

المغربى تتابع أعمال الرصف بمشروع ازدواج طريق رابط المنطقة الصناعية بعمارات أبو النصر بسفاجا

تركيب البلدورات بالطريق قبل المرحلة الاخيرة للرصف بجنوب الأقصر.. صور

المغربى: إطلاق مبادرة "الجمعة تجمعنا" لرفع كفاءة الأحياء بسفاجا

محافظ الغربية يكلف "زين العابدين" بتكثيف أعمال تأهيل الطرق بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام

رجل يقيم حفلا للإعلان عن خيانة زوجته الحامل له

الأهلي يقترب من ضم صانع ألعاب صن داونز

النمسا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم الإرهابي في فيينا

مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على الوجه البحري والسواحل غدا.. وطقس القاهرة معتدل

AdvertisementS

سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

حفظ الشكوى.. قرار جديد من لجنة الانضباط بشأن خناقة كهربا ومحمد فضل

زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

والد طفل المرور معتذرًا للمصريين: لا أحد فوق القانون.. وتركت نجلي دون محام لينال عقابه

مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

فيديو.. قرار عاجل من السلطات السعودية بعد واقعة اقتحام الحرم المكي

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

رجل يقيم حفلا للإعلان عن خيانة زوجته الحامل له

هاني أبو ريدة يعلن عدم خوض انتخابات الجبلاية 2020 ويرشح البديل

الأم جلست تشرب الخمر.. رشدي أباظة تهجم على مريم فخر الدين في حالة سُكر

شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء

لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر