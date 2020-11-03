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تعليم

محافظ شمال سيناء: بروتوكول تعاون مع مستشفى العريش لتدريب طلاب الطب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:13 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جامعة العريش شريك أساسى فى عمليات التنمية على أرض سيناء.

وقال المحافظ، خلال لقائه مع الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش والوفد المرافق له، إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر أى جهد فى توفير أية احتياجات لجامعة العريش لأن ذلك يصب فى مصلحة أبناء المحافظة .

وأعلن المحافظ عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى العريش العام لتدريب طلاب كلية الطب بالجامعة إلى جانب دراسة جميع مطالب الجامعة والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وأشار المحافظ الى إنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة بمنطقة غرب العريش ، وذلك للاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها .

وبدوره .. استعرض الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش عددا من المطالب من المحافظة .. من بينها : رصف وانارة طريق المدينة الجامعية وامداد المدينة الجامعية بمياه الشرب ، انشاء مستشفى جامعى على مساحة ٢٠ فدانا لتدريب طلاب كلية الطب ، انشاء مستشفى آخر لتدريب طلاب كلية الطب البيطرى ، توفير سيارة إسعاف بالحرم الجامعى لخدمة الطلاب والمدن الجامعية ، والاستفادة من المستشفى الخيرى بشارع أسيوط لانشاء مستشفى خاص بالأورام فى العريش .

من جانبه،أكد الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة على استعداد للمشاركه فى جميع المبادرات التى تنفذها المحافظة .وطالب نائب رئيس الجامعة بالاستفادة من مخلفات الجامعة وتدويرها .. الى جانب احتواء القوافل الطبية على أساتذة من كلية الطب بجامعة قناة السويس .



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