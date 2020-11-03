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اقتصاد

رئيس العربية للتصنيع: مصر تشهد تطورا نوعيا في الصناعة وطفرة اقتصادية ضخمة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:33 م
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
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أ ش أ
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تشهد هذه الفترة تطورا نوعيا في الصناعة المصرية ويحقق طفرة اقتصادية ضخمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ووجه التراس خلال حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، الشكر للوزير محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مؤكدا على التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وثقته في قيادته الرشيدة لإحداث طفرة صناعية لقلاع الإنتاج الحربي لاستكمال جهود الفريق فخري الراحل محمد سعيد العصار.

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وأشار إلى التكامل الصناعي بين الجانبين لخدمة مشروعات التنمية الصناعية للدولة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والموارد البشرية المتاحة لدى الطرفان.

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