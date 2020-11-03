رئيس العربية للتصنيع: مصر تشهد تطورا نوعيا في الصناعة وطفرة اقتصادية ضخمة

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تشهد هذه الفترة تطورا نوعيا في الصناعة المصرية ويحقق طفرة اقتصادية ضخمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.





ووجه التراس خلال حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، الشكر للوزير محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مؤكدا على التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وثقته في قيادته الرشيدة لإحداث طفرة صناعية لقلاع الإنتاج الحربي لاستكمال جهود الفريق فخري الراحل محمد سعيد العصار.





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