AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي يضاعف فترة سماح سداد مستحقات العاملين بالسياحة لـ 6 أشهر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:39 م
البنك المركزى
البنك المركزى
Advertisements
أ ش أ
أعلن البنك المركزي المصري إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة.


وقال البنك المركزي فى بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.


اقرأ أيضا:


وأشار البيان إلى تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه شهريًا للعامل، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.


وأصبح التعديل كما يلي: "تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا، وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تحصل على قرض بمليون جنيه من البنك الأهلي؟.. اعرف التفاصيل

بدون ضمانات.. تعرف على شروط القرض الشخصي من CIB

ترشيحاتنا

تحطيم رقم جيرارد.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام أتلانتا

من لواء إلى عقيد.. أمريكا تخفض رتبة ملحقها العسكري بالقاهرة ولندن والرياض

بعد رحيل ابن أخته.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

3 وصفات لعلاج تساقط الشعر

حبس لاعب الأهلي سنة وتغريمه ماليا بعد دهس سيدة بمدينة نصر.. مستند

تقرير إسباني: كلوب على رادار برشلونة خلفا لـ كومان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح فئات جديدة من كورولا 2021 في مصر.. تويوتا تطرح كراون 2021 toyota crown .. صور

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لتعديل سلوك طفلك.. أطعمة تخفف من حب الشباب لدى المراهقين

بإطلالة كاجوال بيضاء.. أمال ماهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام