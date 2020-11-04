دعاء لعلاج الكسل فى العبادة

أعاني من الكسل في العبادة فماذا افعل ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال سؤال أرسل له عبر اذاعة القران الكريم.





واجاب "عاشور"، قائلًا: عليك بتقوى الله فكلما ابتعدت عن الذنوب كلما يسرلك الله التقرب والنشاط، لافتًا الى أن عدم التأخير وانتظار الغد لفعل ما تريده هو خير لك.





وتابع: علينا ان نردد دعاء النبي لإزالة هذا الكسل قال صلى الله عليه وسلم (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ)).





أفضل طريقة للتغلب على الكسل فى الصلاة