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محافظات

محافظ القليوبية: مليار و108 ملايين جنيه حصيلة مصالحات البناء

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:49 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات القروية بمحافظة القليوبية استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

من جانبه أكد  اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها أجهزة المحافظة بلغ أكثر من 198 ألف طلب كما بلغت قيمة المتحصلات حوالي مليار و108 ملايين جنيه.


ووجه محافظ القليوبية العاملين في المراكز التكنولوجية ولجان تلقي طلبات التصالح بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.

كما وجه مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكافة الإجراءات الصادرة، لحين البت في طلبه وفقًا للقانون.

وقرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية لحصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها لعرضها على لجنة التقييم ودراسة تخفيض قيم التصالح بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق .

وذلك في استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض كل من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد.

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