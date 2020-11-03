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أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 177 رحلة جوية تنقل على متنها 20 ألف راكب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:37 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
سيّر مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، الثلاثاء، 177 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 20 ألف راكب، إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، حيث يستقبل المطار القاهرة 88 رحلة جوية على متنها قرابة 10 آلاف راكب، فيما يغادر نحو 89 رحلة جوية تقل على متنها نحو 10 آلاف راكب إلى وجهات دولية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافةً إلى شركات مصرية خاصة.

تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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