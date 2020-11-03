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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من مركز ملوى كما أصيب ٤ أشخاص آخرين في تصادم مركبة توكتوك بعامود إنارة بسمالوط بالمنيا 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائى يفيد انقلاب سيارة بالقرب من مركز ملوى. 

أسفر الحادث عن إصابة ٥ أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام، وتوقيع الكشف الطبى تبين إصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة 

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كما اصيب ٤ أشخاص فى حادث تصادم توك توك بعمود إنارة عند قرية البيهو على الطريق الزراعى بسمالوط شمال المنيا 

تلقى مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى إخطارا يفيد تصادم توك توك بعمود إنارة عند قرية البيهو التابعة لمركز سمالوط 

 أسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متفرقة فى الجسم 

وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة فى السائق تم نقل المصابين إلى مستشفى قلوصنا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

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