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تعليم

ندوة تثقفية حول التدريب على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بطفولة عين شمس.. اليوم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
الدكتورة هويدا الجبالي
الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة
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حسام الفقي
تعقد كليه الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس  ندوة تثقيفية حول التدريب علي الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك يوم الأربعاء القادم بالمدرج الكبير بالكلية.

تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة  والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة و يدير الندوة فريق متخصص في مكافحة العدوى من مستشفيي عين شمس التخصصي .

وتنقسم الندوة لمحاضرتين الأولي مخصصة للطلاب بجميع الفرق والأقسام والجزء الثانى للسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

الجدير بالذكر أعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة عن حصول 10 طلاب من الكلية على منحة كاملة مجانية للحصول على شهادة Certified Management Accountant  (CMA) من معهد المحاسبين الإداريين Institute of management  Accountants(IMA) بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتميز طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس في أداء الاختبارات المؤهلة التنافسية للحصول على تلك المنحة السنوية.

ويأتي  ذلك في إطار التعاون الدولي مع المنظمات المهنية العالمية من أجل ربط احتياجات سوق العمل وتطوير المقررات الدراسية.

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