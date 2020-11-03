بإطلالة تايجر.. سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

تألقت سلاف فواخرجي في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستانا تايجر كشف عن رشاقتها، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلاف فواخرجي على خصلات شعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها، ولفتت الأنظار بمكياجها الجذاب والمميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.





يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.







مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.