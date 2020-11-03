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رياضة

ليفربول ضد أتالانتا .. جوتا يسجل الثاني ويعزز تقدم الريدز

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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عزز فريق ليفربول من تقدمه على مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


ونجح البرتغالي المتألق ديوجو جوتا من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا نجح ديوجو جوتا في ترويضها بشكل أكثر من رائع ثم أطلق تسديدة قوية للغاية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.


وجاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت ارنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتالانتا ووصلت لديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.


ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.


وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماركي 2 - 0.


في المقابل يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، ويسعى لانتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة.

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