ليفربول ضد أتالانتا .. جوتا يسجل الثاني ويعزز تقدم الريدز

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت ارنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتالانتا ووصلت لديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.









وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماركي 2 - 0.









في المقابل يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، ويسعى لانتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة.