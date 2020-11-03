المنتخب الأولمبي يبدأ معسكرا مفتوحا.. وشوقي غريب يتحدث عن ضم محمد صلاح ..فيديو

بدأ المنتخب الأولمبي معسكره المفتوح اليوم، الثلاثاء، في الملاعب الفرعية باستاد القاهرة، استعدادًا لمباراة كوريا يوم 12 نوفمبر، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021.





انطلق المعسكر باجتماع لجميع اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، تحدث خلالها رئيس الجهاز الفني، عن أهداف المرحلة المقبلة، والتي تتركز في الاستعداد الجيد لتحقيق إنجاز في الأولمبياد وليس مجرد المشاركة في البطولة.





وتحدث شوقي غريب عن المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل جميع اللاعبين جهدا كبيرا؛ من أجل نيل شرف المشاركة في الدورة الأولمبية؛ وهو الأمر الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهد من أجل إثبات الذات في النادي حتي يتم اختيارهم في المنتخب؛ لأن معسكر مارس سيضم الجهاز الفني اللاعب الذي يشارك مع ناديه أساسيا.





وأكد "غريب"، أن اللوائح تعطيه الحق في قيد 18 لاعبا فقط في قائمة الأولمبياد، إضافةً إلى ثلاثة احتياطي خارج القائمة، وبالتالي فإن الجميع عليه الاجتهاد لتحقيق حلم الأولمبياد، منوها بأنه يسعى لضم محمد صلاح لصفوف المنتخب الأوليمبي فى طوكيو.





وأعقب الاجتماع، مؤتمر صحفي للمدير الفني في وجود كافة وسائل الإعلام، وجه خلاله الشكر للقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي بعد أن كافأ الفريق بوسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك جهود الدولة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي دعم الفريق خلال مشوار بطولة الأمم الأفريقية بتنظيم مبهر وتلبية كافة طلبات الفريق ووجه الشكر أيضا لمجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس هاني ابوريدة الذي اعد الفريق بشكل مثالي.





ووجه الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني والتي كان لها الدور البارز خلال مشوار البطولة.





ووجه الكابتن شوقي غريب، الشكر للإعلام المصري الذي دعم وساند الفريق، وكان دوره ملموسا خلال مشوار البطولة، ثم انتقل المدير الفني بعد ذلك لبرنامج الإعداد وأسباب اختياره اللعب مع كوريا والبرازيل.





وأكد التنسيق الكامل مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أن الأولوية للمنتخب الأول خلال مرحلة المباريات الرسمية التي يلعبها، وأن انضمام لاعب من المنتخب الأولمبي للفريق الوطني هو شرف للاعب والفريق.





وتدرب اللاعبون وظهرت الجدية على الجميع من أجل نيل ثقة الجهاز الفني قبل إعلان القائمة النهائية التي ستدخل المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.





وبعد نهاية المران خضع اللاعبون والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست للكشف عن كورونا وجاءت نتائج الجميع سلبية وستجري مسحة في بداية المعسكر المغلق الاحد القادم.