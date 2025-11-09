مانشستر سيتي يفوز بثلاثية على ليفربول في الدوري الإنجليزي

فاز منتخب مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على نظيره ليفربول، في إطار الجولة 11 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند ونيكولاس جونزاليس وجيريمي دوكو في الدقائق 29، 45+3، 63.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع : نونيز، روبن دياز، جفارديول، أورايلي.

خط الوسط: نيكو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: شرقي، إيرلينج هالاند، وجيريمي دوكو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: روبيرتسون؛ فان دايك؛ كوناتي؛ برادلي

خط الوسط: ماك أليستر؛ جرافينبيرج؛ سوبوسلاي

خط الهجوم: فيرتز، إيكتيكي، ومحمد صلاح.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق ليفربول في المركز 8 برصيد 18 نقطة.