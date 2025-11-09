عضو بالحزب الجمهوري: إدارة ترامب ديكتاتورية ولا تدعم الملايين من فقراء أمريكا

قال عضو الحزب الجمهوري، مالك فرانسيس، إن إدارة “ترامب” ديكتاتورية وأعضاء الحزب الجمهوري المتطرفون يسيطرون على الكونجرس الأمريكي وحتى على المحكمة العليا والإغلاق الحكومي الفيدرالي لم يعد أزمة مالية بل سياسية شعبية انتخابية.

وأضاف عضو الحزب الجمهوري مالك فرانسيس، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأزمة تؤثر على المجتمع الأمريكي، وهناك الملايين من فقراء أمريكا لم يتسلموا أي مساعدات من إدارة ترامب وهذا خطر كبير.

وتابع: نحن قادمون على عيد الشكر وهذا عيد وطني مهم في أمريكا ولا يستطيع الملايين من شراء احتياجاتهم في هذا العيد.

وأشار إلى أن هناك إهدار للأموال في أمريكا ولا تتم مساعدة الملايين من الفقراء فيها.