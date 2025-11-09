قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوطنية للانتخابات: تطبيق إلكتروني جديد لتسهيل مشاركة الناخبين

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
عادل نصار

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة استكملت كافة استعداداتها اللوجستية والفنية لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع عن كثب كافة الإجراءات لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

واستعرض أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، جهود الهيئة في إدارة العملية الانتخابية في الداخل والخارج، والخبرات المتراكمة التي اكتسبتها على مدار الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

متابعة على مدار الساعة وجاهزية 5606 لجنة فرعية

وأوضح المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع على مدار الساعة عملية تسليم أوراق العملية الانتخابية للسادة أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان، وهي المهمة التي تم الانتهاء منها بالفعل، وأضاف: ننسق حالياً عملية انتقالهم لفتح اللجان في الصباح الباكر في موعدها المقرر الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة، وتضم 5606 لجنة فرعية تم تجهيزها بالكامل، حيث تم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن ظاهرة بمقرات اللجان الفرعية، وتوفير كافة الأدوات المكتبية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

خبرة متراكمة وتسهيلات غير مسبوقة للناخبين

وشدد بنداري على أن الخبرة التي اكتسبتها الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال إدارتها لستة استحقاقات انتخابية سابقة، ما بين انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاءات، ساهمت بشكل كبير في تحسين الأداء وتيسير الإجراءات على الناخبين.

وأضاف: نستفيد من هذه الخبرات المتراكمة في تحسين الأداء وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر، وأشار إلى أن جهود الهيئة لا تقتصر على الداخل، بل يتم دعوتها لمتابعة عمليات انتخابية في العديد من الدول الأفريقية والأوروبية، مما يعكس الثقة الدولية في إدارتها للانتخابات.

تطبيق إلكتروني لمعرفة كثافة اللجان وتوعية مستمرة

وكشف المستشار بنداري عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يهدف إلى مواكبة الرقمنة وتقديم خدمة متطورة للناخبين، وأوضح قائلاً: التطبيق يتيح للناخب معرفة كثافة التواجد في المقرات الانتخابية، مما يمكنه من اختيار الوقت المناسب للإدلاء بصوته وتجنب الزحام.

الوطنية للانتخابات مجلس النواب البرلمان

