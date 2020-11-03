السفير ديفيد بولوك: إعلان نتيجة الفائز في الانتخابات الأمريكية اليوم صعب

قال السفير ديفيد بولوك الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن هناك حالة من الاستقطاب داخل الشعب الأمريكي ، مضيفا أن هناك مشاركة كبيرة من الناخبين للتصويت في الانتخابات الأمريكية . الأمريكي





وأضاف بولوك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن من الصعب اعلان نتيجة الفائز في الانتخابات الأمريكية اليوم.





وتابع السفير ديفيد بولوك الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن ملايين من الناخبين صوتوا عبر البريد وهذا يحتاج إلى وقت اكثر، لافتا إلى أن اتوقع استمرار التوتر السياسي الداخلي الامريكي ولن يحدث فوضى واشتباكات واسعة.





وأكد السفير ديفيد بولوك الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه لا اتوقع ان يحدث تغيير سريع تجاه ايران في حالة تغير الادارة الامريكية.



