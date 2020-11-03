عصام عبد الله: من المحتمل فوز ترامب بـ 309 عبر المجمع الانتخابي

كشف الدكتور عصام عبد الله خبير العلاقات الدولية، إنه من المحتمل تأخير اعلان النتيجة في ولاية نورث كارولينا بعد تمديد التصويت في بعض المناطق.





وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن يتعدى نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية مشاركة أكثر من 150 مليون ناخب، لافتا إلى أن دونالد ترامب استطاع ان ينسحب من بعض الصراعات الخارجية في العالم وركز على دعم المجتمع الأمريكي.





وأكد الدكتور عصام عبد الله خبير العلاقات الدولية، أن الصراعات الداخلية في أمريكا أصبحت تتأثر بملفات السياسة في الخارج، مشيرا إلى أن ترامب عالج أزمة جائحة كورونا في حدود الإمكانيات المتاحة.





وأشار الدكتور عصام عبد الله خبير العلاقات الدولية، إلى أن ما حققه ترامب حتى الآن لم يحققه أي رئيس أخر لأمريكا، متابعا أن من المحتمل فوز ترامب بـ 309 من المجمع الانتخابي.





وأكمل الدكتور عصام عبد الله خبير العلاقات الدولية، أن ترامب هو الأفضل للشرق الأوسط ليكون رئيسا لأمريكا.



