مجدي يوسف: الصحافة البلجيكية ترى أن جون بايدن هو الأفضل لرئاسة أمريكا

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، عن أن الصحافة البلجيكية ترى أن جون بايدن هو الأفضل لرئاسة أمريكا.





وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم وقف أكثر من برنامج يومي في بلجيكا واستبدالها ببرامج لمتابعة الانتخابات الأمريكية.





وتابع مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن الإعلام البلجيكي يركز على ماذا سيحدث إذا خسر ترامب الانتخابات هل سيلجأ إلى المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه أيضا الصحافة ترى أن دونالد ترامب يعمل لمصلحة الشخصية أكثر من مصلحة أمريكا.





وأكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن دولة بلجيكا أعلنت أنها لن ترفع درجة الاستعداد أو التأهب عن الدرجة الثانية، لافتا إلىأن بلجيكا مليئة بالخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية.





وفي السياق نفسه أشار مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، إلى أن الخلايا النائمة الموجودة في بلجيكا هى الأخطر على أوروبا.



