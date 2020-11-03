AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجدي يوسف: الصحافة البلجيكية ترى أن جون بايدن هو الأفضل لرئاسة أمريكا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:19 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، عن أن الصحافة البلجيكية ترى أن جون بايدن هو الأفضل لرئاسة أمريكا.

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم وقف أكثر من برنامج يومي في بلجيكا واستبدالها ببرامج لمتابعة الانتخابات الأمريكية.

وتابع مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن الإعلام البلجيكي يركز على ماذا سيحدث إذا خسر ترامب الانتخابات هل سيلجأ إلى المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه أيضا الصحافة ترى أن دونالد ترامب يعمل لمصلحة الشخصية أكثر من مصلحة أمريكا.

وأكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن دولة بلجيكا أعلنت أنها لن ترفع درجة الاستعداد أو التأهب عن الدرجة الثانية، لافتا إلىأن بلجيكا مليئة بالخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية.

وفي السياق نفسه أشار مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، إلى أن الخلايا النائمة الموجودة في بلجيكا هى الأخطر على أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: قطر تنفق ملايين الدولارات لنجاح بايدن في الانتخابات الأمريكية

بعد مناظرته الساخنة مع بايدن.. ترامب يفتح النار على الجميع ويحذر من دمار أمريكا.. تفاصيل

هل تفوق بايدن على ترامب في المناظرة الأولى؟.. عبد المنعم سعيد يوضح

أحمد موسى يكشف كواليس صراع ترامب وبايدن على رئاسة أمريكا

مراسل «صدى البلد» في بروكسل يكشف كواليس تزايد إصابات كورونا بـ بلجيكا

بعد افتتاح المدارس.. إغلاق 3 فصول كاملة في بلجيكا بسبب تفشي كورونا

ترشيحاتنا

مع انتهاء صافرة مباراة الزمالك الليلة.. الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي

ساعة الحسم.. كل ما تريد معرفته عن سير العملية الانتخابية في أمريكا وإعلان النتائج

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

تحدث لأول مرة.. عماد أديب يوضح 6 ملاحظات على انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يفوز في ولاية إنديانا على منافسه الديمقراطي بايدن

مرتضى منصور يوجه رسالة هامة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا