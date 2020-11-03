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رياضة

دوري الأبطال .. بايرن ميونخ يكتفي بثنائية في شباك سالزبورج بالشوط الأول

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق بايرن ميونخ  على مضيفه سالزبورج بهدفين لهدف بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا  على ملعب " ردبول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


تقدم أصحاب الأرض بهدف بعد مرور 4 دقائق من توقيع ميرجيم بيريشا، قبل أن يعود روبرت ليفاندوفسكي ويسجل التعادل في شباك الفريق النمساوي. ليحسم راسموس كريستنسن بهدفه في مرماه نتيجة الشوط الأول لصالح بايرن ميونخ.


ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.


في المقابل يتسلح ريد بول سالزبورج بعامل الأرض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للحفاظ على فرصه في تخطي دور المجموعات.


ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويحل أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 3 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا نقطوة وحيدة بفارق الأهداف عن سالزبورج صاحب المركز الرابع.

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