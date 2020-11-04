حسين هريدي: فلوريدا تعطي مؤشرًا أوليًا لسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ولاية فلوريدا تتكون من العديد من المدن وبها العديد من العرقيات والولاية تكون شكل مصغر للولايات المتحدة الامريكية فلذلك جميع مرشحي الانتخابات الأمريكية يهتمون بها جدًا.





وأضاف «هريدي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن ولاية فلوريدا تعطي مؤشرا أوليا لسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.





من جهته، قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غاية الأهمية؛ لأنها ترتبط بـ أقوى شخصية في العالم وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع: "الانتخابات الأمريكية لا تبدو محسومة بين دونالد ترامب وجو بايدن"، مضيفًا: "أمريكا لها طريقة في التفكير وفهم خاص لطبيعة العالم والامريكي يرى أنه في جانب والعالم في جانب آخر، وثقافة المواطن الأمريكي في السياسة الدولية محدودة للغاية".





وأكمل مصطفى الفقي: "لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد".





ولفت الفقي: "إسرائيل تفضل فوز دونالد ترامب لأنه امتلك الجرأة لدعم اسرائيل بشكل كبير".