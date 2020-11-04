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الحزب الجمهوري الأمريكي: لا أحد يملك توقعاً حقيقياً حول نتيجة الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:45 ص
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هاشم كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إن أحدا لا يملك توقعًا حقيقيًا حول نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020.

وأضاف «كريم» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، ان التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 مستمر حتي الآن .

من جهته، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه قبل بداية عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فإن هناك نسبة 72% من الأصوات قامت بالانتخاب المُبكر عبر البريد مقارنة بأعداد الناخبين عام 2016.

وأضاف «كمال» خلال حواره التليفزيوني في قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن في الانتخابات السابقة للولايات المتحدة عام 2016 كان إجمالى عدد الناخبين 137 مليون مواطن فقط.

ونوّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن هناك تعبئة إعلامية ضخمة نراها في القنوات الأمريكية المختلفة من حملتي المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن وترامب، مشيرًا إلى أن التصويت المبكر عبر البريد كان في صالح جو بايدن لأن معظم الناخبين كانوا ديمقراطيين.

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