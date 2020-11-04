الحزب الجمهوري الأمريكي: لا أحد يملك توقعاً حقيقياً حول نتيجة الانتخابات الرئاسية

لا يملك توقعًا حقيقيًا حول نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020. قال الدكتور هاشم كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إن أحدا





وأضاف «كريم» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، ان التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 مستمر حتي الآن .





من جهته، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه قبل بداية عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فإن هناك نسبة 72% من الأصوات قامت بالانتخاب المُبكر عبر البريد مقارنة بأعداد الناخبين عام 2016.





وأضاف «كمال» خلال حواره التليفزيوني في قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن في الانتخابات السابقة للولايات المتحدة عام 2016 كان إجمالى عدد الناخبين 137 مليون مواطن فقط.



