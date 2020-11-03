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لا شيء محسوم.. مصطفى الفقي: فوز بايدن برئاسة أمريكا لا يقلق مصر.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:30 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما أكد أن أمن اثيوبيا مضمون بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرئيس  الأمريكي ترامب لم يتحدث بتلك النبرة، ودونالد ترامب اتخذ موقفا تجاه سد النهضة لم يتخذه رئيس أمريكي سابق .

وأضاف  الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بايدن سوف يفتح ملفات حقوق الإنسان ورعاية بعض الأشياء التي نادي بها أوباما  حال فوزه بـ الانتخابات الأمريكية".

وتابع:"  الوضع في مصر استقر وفوز بايدن لا يقلق مصر على الإطلاق".

وأكمل :"  لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد ".

ولفت مصطفى الفقي:" إسرائيل تفضل فوز دونالد ترامب لأنه امتلك الجرأة لدعم اسرائيل بشكل كبير ".

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