جو بايدن وسط مؤيديه يهاجم ترامب: الرئيس الحالى يوجه الناخبين والأصوات إليه

قال جو بايدن ، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الامريكية، إن الحملة الانتخابية الخاصة به كانت رائعة جدا، حيث انه لا يمكن أن يشكرهم بالقدر الكافي، متابعا :"انا ممتن ليكم جميعا".





وأضاف «بايدن» خلال تواجده وسط مؤيديه، أنه متوقع ان تكون الانتخابات الرئاسية هذا العام يكون أشد وأقوي من أي انتخابات مضت علي الولايات المتحدة الامريكية.





وتابع، انه متوقع ان يكون عدد الاصوات خلال هذه الانتخابات تصل الي 160 مليون ناخب وهذا لم يحدث من قبل ولن تشهد الولايات المتحدة الامريكية ذلك.





وأوضح جو بايدن، ان النسبة التى صوتت فى الانتخابات المبكرة عبر طريق البريد لم تتخطي نسبة 55% حتي الان، مشيرا إلى ان الرئيس الحالى يوجه الناخبين والاصوات اليه وهذا شئ غير مقبول بالمرة.





وأشار إلى أن لو تم انتخابه ونجاحة في انتخابات الرئاسة سوف تتخطي الولايات المتحدة الامريكية أزمة فيروس كورونا وسيتم بناء الطبقة المتوسطة وكل الاتحادات والنقابات سوف يكون لها دور كبير في نمو امريكا.