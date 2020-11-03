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عادل العدوي: المجمع الانتخابي يحسم رئيس أمريكا المقبل.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال عادل العدوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إنه هناك خطوتين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في أمريكا، وان المجمعالانتخابي هو  الفيصل وحسم عملية انتخاب رئيس أمريكا المقبل .

وأضاف عادل العدوي في حواره  مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ممكن ولاية ينتخب فيها ملايين الأمريكيين لمرشح معين ولكن مرشح أخر يحصل على أصوات أكبر  في المجمع الانتخابي وبالتالي يفوز الأخير في الانتخابات الأمريكية".

وتابع عادل العدوي : "التركيز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على 11 ولاية فقط ".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه لم يفكر حتى الآن في الاستعداد لخطاب الفوز أو الخسارة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إذا كان كتب خطاب الفوز أو الخسارة، وذلك خلال زيارته مقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنجتون في ولاية فرجينيا.

وأجاب ترامب: "لا، أنا لم أفكر في خطاب الفوز أو الخسارة بعد"، لافتا إلى أنه يأمل بأن يكتب واحدًا فقط منهما

وأشار إلى أن الفوز سهل والخسارة صعبة، مؤكدا أن نجاحه في الانتخابات سيجلب الوحدة للبلاد.

وقال ترامب في كلمة له خلال زيارته مقر حملته "النتائج الأولية للانتخابات مبشرة بالنسبة لنا في عدة ولايات وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية".

وأعرب عن ثقته في رؤية نتائج مهمة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن المناظرة الثانية والتجمعات الشعبية كانت صداها جيد. 

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