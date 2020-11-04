بعد فرز 56% من الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا بعد فرز 43% من الأصوات.





وقالت الوكالة، إن بايدن حصد 50.2% من الأصوات في الولاية، فيما حصد ترامب 49% من الأصوات.



