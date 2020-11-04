بعد فرز 56% من الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا بعد فرز 43% من الأصوات.
وقالت الوكالة، إن بايدن حصد 50.2% من الأصوات في الولاية، فيما حصد ترامب 49% من الأصوات.
وكشفت مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية فيرمونت الأمريكية على منافسه دونالد ترامب.
فيما كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.
وأفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي اكتسح منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 ولايات هي: نيو هامشاير وكنتاكي وانديانا والتي أغلقت منافذ التصويت بها بعد انتهاء اليوم الانتخابي.