بعد هجوم مسلح.. رئيس وزراء إثيوبيا: الحرب بدأت مع إقليم تيجراي

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد ، بالرد على هجوم استهدف معسكرًا للجنود في إقليم تيجراي المضطرب.





وقال آبي أحمد ، إن جبهة تحرير شعب تيجراي "أعلنت الحرب" على قوات الدفاع الإثيوبية ، وتجاوزت الخطوط الحمراء، داعيا الشعب الإثيوبي للوقوف إلى جانب قواته.





جاء ذلك؛ بعد تقارير عن هجوم من جماعات تابعة لجبهة تحرير تيجراي، على مواقع للقوات الإثيوبية في الإقليم.





وأكد آبي أحمد ، بحسب وسائل إعلام محلية، أن حكومته كانت تتجنب الحرب مع شعب تيجراي، لكنها دخلت فيها للتو ولا يمكن تجنبها من قبل طرف واحد.





وفي وقت سابق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في تقرير لها إن إقليم تيجراي يطالب باستقالة آبي أحمد قبل بدء المفاوضات، على أن تتولى الحكومة الانتقالية السلطة





ويتهم الموالون لحكومة آبي أحمد، كبار الضباط في تيجراي، بإحداث بعض الأزمات لإجبار رئيس الوزراء على إفساح مجال لحكومة انتقالية.





وبينما قرر آبي أحمد تأجيل الانتخابات العامة في البلاد بحجة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، عقد إقليم تيجراي انتخابات وانتخب حاكما إقليميا، ما أحدث شرخا في النظام الإثيوبي.





ويقول مسئولون إن تيجراي ينظرون الآن إلى آبي أحمد كـ"زعيم غير شرعي"، نظرا لانتهاء ولايته التي تم تمديدها بسبب جائحة كورونا.



