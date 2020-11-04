AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يفوز بأصوات ولاية نيويورك

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:14 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" فوز بايدن بأصوات ولاية نيويورك - 29 صوتًا في المجمع الانتخابي - متقدما على ترامب.

وكشفت مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية فيرمونت الأمريكية على منافسه دونالد ترامب. 

بينما أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يفوز بأصوات المجمع الانتخابي بولاية كنتاكي

بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي لولاية فيرمونت

بعد فرز 56% من الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا

نتائج أولية: ترامب يتقدم على بايدن في كارولينا الجنوبية

نتائج أولية: ترامب يفوز بأصوات المجمع الانتخابي في فيرجينيا الغربية

الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يفوز بولاية فرجينيا

ترشيحاتنا

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

قبل الموجة الثانية.. تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

قبل ساعات من انطلاق انتخابات المرحلة الثانية.. اعرف مرشحك بالبرلمان

فيديو مثير للجدل.. القصة الكاملة لأستاذ خدمة اجتماعية بالإسكندرية يستهزئ بالقرآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد