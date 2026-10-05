المطران جورج شيحان يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تقدم سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، باسم الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الإيبارشية وكافة المؤسسات التابعة لها، وبالأصالة عن نفسه، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، وجهاز الشرطة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر.

ملحمة إيمان وإرادة

وقال المطران جورج شيحان إن انتصار السادس من أكتوبر ليس مجرد حدث عسكري في التاريخ، بل هو ملحمة إيمان وإرادة صلبة، جسدت روح الشعب المصري وقدرته على التحدي واسترداد الأرض وصون الكرامة الوطنية، مشيدًا بتضحيات شهداء وأبطال الوطن الذين سطروا بدمائهم الطاهرة ملحمة العبور والكرامة.

وأوضح أن الأرض والكرامة هبة غالية من الله، وأن الحفاظ عليهما يمثل أسمى درجات الوطنية، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في مسيرة العمل والبناء والتنمية التي تشهدها مصر، قائلًا: «كما سطرت القوات المسلحة الباسلة بدمائها الطاهرة ملحمة العبور والكرامة، نعبر اليوم معًا بالعمل والتنمية والعمران نحو جمهورية جديدة تليق بمكانة مصر التاريخية».

وأكد راعي الإيبارشية أن الملحمة الوطنية التي سطرها الجيش المصري، مسنودًا بشعبه العظيم في أكتوبر 1973، ستظل منارة للأجيال في الفداء والولاء والانتماء، موضحًا أن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات قومية ومعارك للتنمية يمثل امتدادًا حقيقيًا لروح أكتوبر المجيدة وإرادة المصريين في بناء مستقبل أفضل.

وفي ختام تهنئته، رفع المطران جورج شيحان الصلاة إلى الله القدير، سائلًا إياه بمحبته ونعمته أن يحفظ مصر الحبيبة قيادةً وجيشًا وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، لتظل مصر دائمًا حصنًا منيعًا ومنارة للسلام والمحبة.