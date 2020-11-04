نجوم هوليوود يشاركون مخاوفهم بشأن النتائج غير المتوقعة لسباق الرئاسة الأمريكية 2020

يشارك العديد من نجوم هوليوود الناشطين سياسيًا مخاوفهم بشأن التأخيرات المتوقعة في نتائج انتخابات 2020 ويحثون الناخبين على البقاء في الطابور والتأكد من احتساب أصواتهم.





وكانت إليزابيث بانكس وبيلي إيشنر وسارة كوبر وسامانثا بي من بين الأسماء البارزة التي انتقلت إلى تويتر لمشاركة مشاعرهم وسط نتائج الانتخابات.





واعتبارًا من وقت مبكر من مساء الثلاثاء على الساحل الغربي، كان المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم قليلًا في استطلاعات الرأي الوطنية - ولكن مع إقبال تاريخي للناخبين بما في ذلك 103 مليون اقتراع مبكر محطمًا للأرقام القياسية، قد يستغرق الإعلان عن نتيجة رسمية يومين.





اما النتائج الخاصة بولايتي فلوريدا ونورث كارولينا في ساحة المعركة فهي كانت غير محددة، ولكنها حسمت الاولى لـ بايدن.





وأغلقت صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الساحل الشرقي، بما في ذلك ولايات أوهايو وبنسلفانيا وميتشيجان التي تمثل ساحة معركة.





وأعلنت وكالة أسوشيتيد برس حسم السباق لـ ترامب في إنديانا وألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي، بينما أعلن بايدن أنه سيأخذ كنتيكيت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي وفيرمونت ورود آيلاند.





وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بايدن لديه حاليًا 85 صوتًا في هيئة انتخابية، بينما يمتلك ترامب 72 صوتًا.





في هذه الأثناء، فاز ميتش ماكونيل بإعادة انتخابه لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي، وهو سباق كان العديد من النشطاء في هوليوود يراقبونه عن كثب.





بينما تنتظر البلاد النتائج، لجأ العديد من النجوم إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن قلقهم أثناء انتظار النتائج.





وكتبت إليزابيث بانكس على تويتر، "أنا أتحرك ذهابًا وإيابًا، على الأقل أنا أحرق جالون الآيس كريم الذي أكلته للتو #ElectionNight "





وقال بيلي إيشنر، "ما أود أن أعرفه حقًا في هذه المرحلة هو من سيفوز".





وأضاف "هل وصل أي شخص آخر إلى مرحلة" الزوج يعزف الجيتار بمفرده في غرفة النوم "في يوم الانتخابات". كتب جوش جاد ، "أعلم أن بعضكم خائف، تحدث معي، أنا هنا"



