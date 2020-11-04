بايدن لمؤيديه: لا بد أن نتحلى بالصبر لحين انتهاء الانتخابات.. فيديو

أعرب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، جو بايدن، عن تفاؤله بالفوز بالانتخابات، مطالبا مؤيديه بالتحلي بالصبر.









وأضاف بايدن في كلمه ألقاها أمام حشد من مؤيديه صباح اليوم، الأربعاء، أنني سعيد بما وصلنا له حتى الآن، وأنا أعتقد أننا نمضي على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات".





وتابع لا بد أن نتحلى بالصبر لحين انتهاء العمل الصعب للجنة الانتخابات، وفرز جميع الأصوات، لكنني سعيد بما وصلنا له، لقد تمكنا مؤخرا من الفوز بأصوات ولايتي أريزونا ومينيسوتا، وما زلنا ننتظر نتيجة ولاية جورجيا.





ووجه بايدن الشكر لكل من تقدم وأدلى بصوته في هذه الانتخابات، وامتنانه لكل من ناصره في هذا السباق.