الأقصر تلغى الاحتفالات بعيدها القومى..تعرف على السبب!

قدم المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، التهانى للمواطنين بالأقصر وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة الموافق 4 نوفمبر من كل عام.





جاء ذلك فى بيانا صحفي انه من المقرر عدم إقامة احتفالات بهذه المناسبة هذا العام وذلك في اطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

الجدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة الأقصر يأتي تزامنا مع ذكري اكتشاف عالم الاثار هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون.







وتحتفل محافظة الأقصر بعيدها القومى الحادى عشر بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشائها محافظة متكاملة، بدلًا من كونها مدينة تتبع محافظة قنا، وذلك فى عام 2009 وضم مدينتى إسنا وأرمنت لها، وتوالى على مقعد محافظ الأقصر خلال السنوات الماضية 7 محافظين كان أقصرهم فى المنصب هو “عادل أسعد الخياط” الذى لم يدخل مكتبه ، واخرهم المستشار مصطفي الهم

وتنقسم محافظة الأقصر حاليًا إلى 7 مراكز إدارية، وهي: مدينة الأقصر، مركز الزينية، مركز القرنة، مركز البياضية، مركز الطود، مركز أرمنت، مركز إسنا وهو أكبر مراكز محافظة الأقصر ويبعد عنها 55 كيلومتر جنوبًا.