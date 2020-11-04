AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

على موقع دعم مصر .. 4 خدمات إلكترونية مهمة لأصحاب بطاقات التموين

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين أتاحت من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف.

كما تمت إتاحة خدمات الفصل الاجتماعي وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.

وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

وأوضح مدكور أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أنه خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدمات| استخرج بطاقة تموين مستقلة من موقع دعم مصر

التموين تكشف الهدف من تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر.. تفاصيل

استخرج بطاقة تموين مستقلة على موقع دعم مصر

خدمات جديدة على موقع دعم مصر.. تعرف عليها

التموين تطرح خدمات بدل فاقد وتالف والفصل الاجتماعي عبر موقع دعم

أونلاين.. استخرج بطاقة تموين مستقلة عبر موقع دعم مصر

ترشيحاتنا

إقالة مدير مركز شباب قويسنا من منصبه بعد واقعة "الراقصة"

هذا ما يحدث.. في حال تعادل الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن

على طريقة محمد رمضان.. محمود كهربا يستعرض سيارته

موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ضربتان لـ ترامب.. التلفزيون الأمريكي يتجاهل فوزه وخروج مظاهرات ضده

صدمة لـ ترامب.. صحف عبرية: بايدن يفوز بالانتخابات رغم تأييد نصف الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حقيقة عودة إنتاج فيات 127 التاريخية.. صور

حكاية شارع.. كلوت بك من قائد النهضة الطبية إلى قبلة للبغاء فى مصر

الأسعار الرسمية لسيارات جيب في مصر 2020 – 2021