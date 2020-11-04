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شاهد.. آخر أعمال تطوير ميدان التحرير... فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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سيد احمد - عمرو سيد
اوشكت أعمال التطوير فى ميدان التحرير ان تنتهى ليتحول الميدان الى متحف كبير بعد وضع مسلة بطول 19 مترًا  منحوتة من حجر الجرانيت الوردى و إقامة 4 قواعد لتماثيل فرعونية تحيط بالمسلة . 


و تم ترميم الأجزاء المفقودة من المبانى بصفة عامة وإرجاع المبانى للشكل الأصلى، وذلك بهدف تجديد المبانى ذات القيمة المتميزة.

و تمت إزالة التعديات على مستوى الدور الأرضى من المحلات ليكون الميدان جاهز على للافتتاح فى قريبا.


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ويذكر ان قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، إن ميدان التحرير لايقل أهمية أن أكبر ميادين العالم وكان لابد من تطوير، مضيفا أن إجمالي التعديلات التي شهدها الميدان لاتتعدي تكلفتها 100 مليون جنيه.


وتابع صلاح خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " الأن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" تطوير ميدان التحرير كان أمر غاية في الصعوبة بسبب الزحام الذى تشهده منطقة وسط البلد،  ووجود أكثر من محطة مترو أنفاق بالمنطقة وهو الامر الذى عاني منه العاملون لصعوبة التنقل بالمعدات".

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