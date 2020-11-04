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تعليم

جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 1100 جامعة عالميًا في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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محمود زيدان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، إدراج الجامعة، للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 1100 جامعة عالميا في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي U.S.News لعام 2021 وسط أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة على مستوى العالم .

واحتلت جامعة كفر الشيخ، المركز 1056 عالميًا و37 إفريقيًا و12 محليًا، فضلًا عن إدراجها ضمن 19 جامعة مصرية حكومية وخاصة في هذا التصنيف.

وأوضح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد على مؤشرات قياس الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وسمعتها الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعتمد على قواعد بيانات كلاريفيت الأمريكية لقياس مؤشرات البحث العلمي للجامعات حول العالم.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذي تم إضافته بإدراج الجامعة في هذا التصنيف، مشيرا إلى أن جامعة كفرالشيخ تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية  تساهم في إعداد خريج يتمتع بمواصفات عالمية معززا تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة وزيادة سمعتها الدولية .

واكد دسوقي  أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

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