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تعليم

مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر يبدأ دورة مشروعات البحوث التنافسية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:13 م
رئيس الجامعة الدكتور
رئيس الجامعة الدكتور محمد محجوب
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شمس يونس
انطلقت  بجامعة الاقصر  ،اليوم الأربعاء،  دورة تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر  تحت عنوانها (مشروعات البحوث التنافسية) on line تستمر الدورة حتى يوم غد الخميس . 

وقد أعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد محجوب عن سعادته لمشاركة عدد كبير من المتدربين من خارج جامعة الأقصر في دورات المركز .

وأشار محجوب أن الهدف من إنشاء المركز هو تطوير الأداء الجامعي داخل جامعة الأقصر وخارجها، وجامعة الأقصر تسعد باستقبال الزملاء من الجامعات الحكومية والخاصة ومن المجتمع خارج الجامعة للإفادة من مركز تنمية القدرات وغيره من المراكز ذات الطابع الخاص بجامعة الأقصر.

وفي هذا الصدد أعلن  الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز أن فريق الإدارة يعمل جاهدًا على خدمة الزملاء من جامعة الأقصر ومن خارجها، وأن هدفنا هو تطوير الأداء الجامعي والنهوض بالمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، كما قدم سيادته التحية والتقدير لمدربي الدورة الدكتورة ليلة يوسف حميد، و الدكتور أحمد جمال عيد.

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