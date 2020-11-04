AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إثيوبيا تدق طبول الحرب ضد الانفصاليين

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:38 م
أبي أحمد
أبي أحمد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ، وأمر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وقال بيان صادر عن مكتب آبي أحمد، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي بولاية تيجراي.

وبحسب الوكالة الإثيوبية، حاولت الجبهة سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الذي كان متمركزًا في ولاية تيغراي لأكثر من عقدين في خدمة وحماية سكان تيجراي من أي تهديدات هجومية، في حين أن الحكومة الفيدرالية استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيجراي، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد.

وقال البيان إنه "تم تجاوز الخط الأحمر وذلك بعد الهجوم على القوات الدفاع الوطني من قبل جبهة تحرير تيجراي وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

وأضاف:"قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ، وبتوجيه من مركز قيادة ، صدرت لها أوامر بتنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار".

كانت جبهة تحرير شعب تيجراي قامت بتسليح وتنظيم مليشيات غير نظامية خارج الهيكل الدستوري في الأسابيع القليلة الماضية. بحسب الوكالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبح حرب انفصالية في الأفق.. هل تنتصر إرادة إقليم تيجراي على سيادة الدولة في إثيوبيا؟

آبي أحمد يخوض اختباره الأصعب.. إقليم تيجراي يمضي إلى الانتخابات رغم أنف الحكومة الإثيوبية.. دعوات الاستقلال تتجدد بين القوميات.. ووحدة البلاد على المحك

في العيد الـ 52 للمدفعية المصرية.. نفذت أكبر تمهيد نيراني في تاريخ البشرية في نصر أكتوبر 73.. وردت على القصف الإسرائيلي لـ الزيتية في السويس بتدمير 6 بطارية مدفعية

انتخابات رغم أنف الحكومة.. ماذا بعد تحدي إقليم تيجراي لسيادة الدولة الإثيوبية؟ مخاوف بشأن الانفصال وتحذير من حرب أهلية.. وآبي أحمد متهم بالتحايل للبقاء في السلطة

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. برلمان إثيوبيا يصادق على إجراء الانتخابات العامة

إقليم تيجراي يطالب باستقالة رئيس وزراء إثيوبيا

ترشيحاتنا

بينهم حالة جديدة.. 6 أمور تؤدي لفصل الموظفين عن العمل

عقب اتهامه الديمقراطيين بالتزوير.. تويتر يحجب تغريدة ترامب

مهددون بالغياب عن النهائي.. باتشيكو يحذر ثلاثي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

بينهم مصر.. مصدر يكشف موعد فتح الطيران الكويتي مع 31 دولة

بإطلالة عصرية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير

تصريح مفاجئ من كامالا هاريس نائبة بايدن بشأن نتيجة الانتخابات الامريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى المفتي تظهر بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. فيديو

بعد التحذير من الموجة الثانية.. غسول الفم يقلل من انتشار كورونا

بإطلالة عصرية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير