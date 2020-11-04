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رياضة

الحماس يسيطر على مران المنتخب الأولمبي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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يسري غازي
أدى المنتخب الأولمبي مرانه اليوم الأربعاء، على الملاعب الفرعية باستاد القاهره في ثاني أيام معسكره المفتوح استعدادا لمباراة كوريا ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021. 


حرص شوقي غريب المدير الفني على أن يكون المران قويا شمل النواحي التكتيكية والتسديد علي المرمي واختتمه بتقسيمة علي الملعب كاملا.
 

سيطر الحماس علي التدريبات من جانب اللاعبين في محاولة لإثبات الذات قبل اعلان القائمة النهائية التي ستدخل المعسكر المغلق. 


ويواصل المدير الفني محاضراته اليومية مع اللاعبين للتأكيد علي بعض الأمور والواجبات المطلوبة من كل لاعب خلال المران. 


ويحرص أسامة جلال مدافع الفريق على الحضور يوميا في موعد التدريب رغم عدم مشاركته، حيث يعالج من إصابة لحقت به خلال مشاركته في اخر مباراة له مع ناديه في الدوري الممتاز، كما غاب صلاح محسن عن مران اليوم لاصابته بنزلة برد. 


ومن المقرر ان يؤدي الفريق الأولمبي مرانه  في الثالثة عصر الغد علي الملاعب الفرعية باستاد القاهرة.

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