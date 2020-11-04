تدعيم صفوف طائرة الاتحاد السكندري قبل إنطلاق الموسم الجديد

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على تدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة و الذي أنهى مسابقة الدوري العام محتلًا المركز الخامس و حصل على المركز الرابع ببطولة كأس مصر ، حيث قدم الفريق الأول للكرة الطائرة عروضًا قوية الموسم الماضى

و يسعى مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق مُجددًا أستعدادًا للموسم الجديد بالتعاقد مع لاعبين مميزين ، و قد تم التعاقد مع كل من : -

- اللاعب عمر صالح ضارب مركز " 2 "

- اللاعب محمود منصور ضارب مركز " 4 "

- اللاعب خالد الفيومى صانع ألعاب مركز " 2 "

- اللاعب أحمد محمود ضارب مركز " 4 "