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رياضة

تدعيم صفوف طائرة الاتحاد السكندري قبل إنطلاق الموسم الجديد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى على تدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة و الذي أنهى مسابقة الدوري العام  محتلًا المركز الخامس و  حصل على المركز الرابع ببطولة كأس مصر ،  حيث قدم الفريق الأول للكرة الطائرة عروضًا قوية الموسم الماضى  
و يسعى مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق مُجددًا أستعدادًا للموسم الجديد بالتعاقد مع لاعبين مميزين ، و قد تم التعاقد مع كل من  : -
- اللاعب عمر صالح ضارب مركز " 2 " 
- اللاعب محمود منصور ضارب مركز " 4 " 
- اللاعب خالد الفيومى صانع ألعاب مركز " 2 " 
- اللاعب أحمد محمود ضارب مركز " 4 "  
و حضر توقيع العقود  محمد مصيلحى رئيس النادى و إسماعيل محمد عضو المجلس و الكابتن جمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة و الكابتن أحمد سمير المدير الفني

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