بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور

بعد توقف دام أكثر من 9 أشهر ، بسبب جائحة كورونا العالمية ، أعلنت بنتلي استضافتها أول حدث للقيادة الحية في فندق في نورثهامبتونشاير ، إنجلترا ، لاستعراض تاريخ سيارتها الفخمة .

وأوضحت بنتلى ان الحدث قام باتباع بروتوكولات Covid-19 الصارمة ، بما في ذلك عمل فحص طبي للموظفين خاصة درجة الحرارة في الموقع وأقنعة الوجه الإلزامية وتطهير كل سيارة بعد كل استخدام.

انطلق الحدث باسم `` Toy Box '' ، وقد سمح للضيوف بإلقاء نظرة على مجموعة نادرة من السيارات ، مثل 1952 R-Type Continental ، واحدة من 208 سيارات فقط تم بناؤها ، و كونتننتال R 2003 و Continental R Mulliner Final Series ، 1/11 ، الأول gen Continental سوبر سبورت ، صُنعت في عام 2012 وتم تسجيلها خصيصًا لهذه المناسبة ، وسيارة كونتننتال جي تي 2019 التي حطمت الرقم القياسي لتسلق التلال للسيارات المنتجة العام الماضي.

ضمن اليوم الخاص جدا ظهرت بنتلي 4.5 ليترات موديل 1930 على خشبة المسرح، ، جنبا إلى جنب مع مولينير باكالار الإصدار الذي فاز لومانز في عام 2003. ثم كانت عائلة كوبيه والكشف ، V8 و إصدارات W12 من Continental GT ، و GT Mulliner ، وبتايجا المحسّنة ، وأحدث نسخة من فلاينج سبور Flying Spur W12 و Mulsanne ، سيارة الصالون الرائدة التي توقف إنتاجها

و عرض خاص لأ سطول من بنتايجا هايبرد - تم اصطحاب الضيوف إلى مضمار الطرق الوعرة المصمم خصيصًا ، حيث تمكنوا من وضع بنتايجا V8 خلال خطواته ، والتي تضمنت الخوض في المياه العميقة ، وزوايا جانبية تصل إلى 32 درجة ، ومنحدرات شديدة ومنحدرات .