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سيارات

بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد توقف دام أكثر من 9 أشهر ، بسبب جائحة كورونا العالمية ، أعلنت بنتلي استضافتها أول حدث للقيادة الحية في فندق في نورثهامبتونشاير ، إنجلترا ، لاستعراض تاريخ سيارتها الفخمة .

وأوضحت بنتلى ان الحدث قام باتباع  بروتوكولات Covid-19 الصارمة ، بما في ذلك عمل فحص طبي للموظفين خاصة  درجة الحرارة في الموقع وأقنعة الوجه الإلزامية وتطهير كل سيارة بعد كل استخدام.

انطلق الحدث باسم  `` Toy Box '' ، وقد سمح  للضيوف بإلقاء نظرة على مجموعة نادرة من السيارات ، مثل 1952 R-Type Continental ، واحدة من 208 سيارات فقط تم بناؤها ، و كونتننتال R 2003 و Continental R Mulliner Final Series ، 1/11 ، الأول gen Continental سوبر سبورت  ، صُنعت في عام 2012 وتم تسجيلها خصيصًا لهذه المناسبة ، وسيارة كونتننتال جي تي  2019 التي حطمت الرقم القياسي لتسلق التلال للسيارات المنتجة العام الماضي.

ضمن اليوم الخاص جدا ظهرت بنتلي 4.5 ليترات  موديل 1930 على خشبة المسرح، ، جنبا إلى جنب مع مولينير باكالار الإصدار الذي فاز لومانز في عام 2003. ثم  كانت عائلة كوبيه والكشف ، V8 و إصدارات W12 من Continental GT ، و GT Mulliner ، وبتايجا المحسّنة ، وأحدث نسخة من فلاينج سبور  Flying Spur W12 و Mulsanne ، سيارة الصالون الرائدة التي توقف  إنتاجها

و عرض خاص لأ سطول من بنتايجا هايبرد - تم اصطحاب الضيوف إلى مضمار  الطرق الوعرة المصمم خصيصًا ، حيث تمكنوا من وضع بنتايجا  V8 خلال خطواته ، والتي تضمنت الخوض في المياه العميقة ، وزوايا جانبية تصل إلى 32 درجة ، ومنحدرات شديدة ومنحدرات .

بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور
بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور
بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور
بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور
بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور

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