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فن

بعد الفوز ومواجهة الأهلي في أفريقيا.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ الزمالك

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:22 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
كتبت الفنانة رانيا يوسف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، هنأت فيها قطبي كرة القدم المصرية (الأهلي والزمالك)، بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وكتبت رانيا يوسف، في تغريدتها عبر فوز الزمالك على الرجاء المغربي، وصعوده للنهائي: «مبروك النادي الاهلي والزمالك الوصول لنهائي دوري أبطال افريقيا ، الكأس مصري». 

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف  لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب .

سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك واختتم أهداف الابيض أشرف بن شرقي.

وتقام المباراة النهائية، لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد ما حدد الكاف الموعد النهائي للمباراة قبل أيام. 

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