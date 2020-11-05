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مرأة

مشروب مذهل يخلصك من حصوات الكلى بدون جراحة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد حصوات الكلى من أخطر المشاكل الصحية ولا يوجد أسباب محددة  لتكون حصوات الكلى ومن المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة وقد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى.

أعراض الإصابة  بحصوات الكلى

أبرز أعراض الإصابة  بحصوات الكلى هى  بالألم في الظهر أو البطن و ألم حاد أو حرقة أثناء التبول، فقد تكون هذه علامة أخرى على أنه لديك حصوات بالكلى و إذا لاحظت أن للبول رائحة قوية للغاية وغير سارة، فإنها علام على أنه قد يكون لديك حصوى وتحتاج إلى علاج فاستشير طبيب.

مشروب سريع لتنظيف الكلى

قدم موقع healthline مشروب سريع لـ تنظيف الكلى ومنع تكون حصوات الكلى ويمكن تحضيره عن طريق مزج شرائح الليمون مع أعواد النعناع الطازج وشرائح الخيار و أضيفيها إلى لتر ماء واتركيها طوال الليل ، ثم ابدئى بالشرب منه في اليوم التالي على مدار اليوم . 

نصائح لمنع الإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى

يصاب بعض الاشخاص بحصوات الكلى وحتى لا تتعرض للإصابة بـ حصوات الكلى مرة أخرى هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التى يجب عليك فعلها، وهى:

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات قدر الامكان وتناول الكثير من الماء "
- تقليل كمية الصوديوم فى الطعام إلى 1500 ملج فى اليوم .
- الحد من البروتين الحيوانى كالبيض والمأكولات البحرية واللحوم قدر الامكان.

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