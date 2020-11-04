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أخبار العالم

رئيس حملته: سيعلن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية يوم الجمعة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس حملة ترامب، بيل ستيفن، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فائزًا بالانتخابات على حساب منافسه جو بايدن يوم الجمعة المقبل.

قالت حملة ترامب إنها رفعت دعاوى قضائية الأربعاء، في بنسلفانيا وميتشيجان، مما مهد الطريق للطعن في النتيجة في الولايات التي لم يحسم أمرها بعد والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيقضي أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الحملة إنها تدعو إلى وقف مؤقت في العد في كلتا الولايتين حتى يتم منحها وصولًا "ذي مغزى" في العديد من المواقع والسماح لها بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها ومعالجتها بالفعل. يتخلف ترامب قليلًا عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في ميشيجان. الرئيس متقدم في ولاية بنسلفانيا لكن هامشه يتقلص مع احتساب المزيد من بطاقات الاقتراع بالبريد.

لم تكن هناك تقارير عن احتيال أو أي نوع من المخاوف بشأن الاقتراع خارج ولاية بنسلفانيا. كان لدى الولاية 3.1 مليون بطاقة اقتراع بالبريد تستغرق وقتًا للعد، ويسمح أمر بفرزها حتى يوم الجمعة إذا تم ختمها بالبريد بحلول 3 نوفمبر.

قال المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو في مقابلة مع شبكة سي إن إن إن الدعوى القضائية كانت "وثيقة سياسية أكثر من كونها وثيقة قانونية. هناك شفافية في هذه العملية. العد مستمر. هناك مراقبون يراقبون هذا العد، وسوف يستمر العد".

وقالت الحملة أيضًا إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، وهي ولاية دعت أسوشيتد برس بايدن بعد ظهر الأربعاء. استشهد مدير الحملة بيل ستيبين "بمخالفات في العديد من مقاطعات ويسكونسن".

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