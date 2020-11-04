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فن

أخبار الفن.. يوم سيئ على نجوم الفن بين الإصابة بـ كورونا والمستشفيات.. استمرار الجدل في زواج درة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في التقرير التالي:

أكد نجل الفنانة نشوى مصطفى أنها استقلت قبل قليل سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.

كشف نجل الفنانة ميار الببلاوى عن صور خاصة لها من داخل احد المستشفيات في أمريكا، وعلق عبر صفحتها بموقع فيس بوم قائلا: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعا ليها ارجوكم".

نشرت الفنانة درة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهاجم فيه كل من هاجمها بعد زواجها من رجل الأعمال هانى سعد خاصة بعد خروج العديد من الشائعات بأنها تعد الزوجة الثانية لزوجها.

أعلنت الاستايلست ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "فيسبوك".

أكد مصدر خاص داخل إدارة "الجونة السينمائي" أن إدارة المهرجان قد اتخذت كافة التعليمات الصحية الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية.

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