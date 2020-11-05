غلق مركز للعلاج الطبيعي والتجميل بدون ترخيص بمركزي بني سويف وإهناسيا

أشرف اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف على حملة رقابة تموينية وصحية مفاجئة بمركزي بني سويف وإهناسيا.





وكان ذلك بحضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وممثلين عن الرقابة التموين بمديرية التموين ومباحث التموين بمديرية الأمن وإدارة الصيدلة وقسم مراقبة الأغذية بالصحة.





وشملت الحملة المرور على عدد من المنشآت التجارية والطبية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة، حيث أسفرت عن غلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي والتجميل لإدارته بدون ترخيص والتحفظ على أدوية مجهولة المصدر، وغلق مخبز سياحي لوجود بعض المخالفات.





كما تم تحرير محضر لمحل جزارة للذبح خارج المجزر، ومحضر لتدني مستوى النظافة وسوء تخزين السلع لهايبر باهناسيا، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية لمحل كشري، علاوة على تحرير محضر لمعمل تحاليل لمخالفته اشتراطات الترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





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وأشار السكرتير المساعد، إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة الحملات المكثفة التي تقوم بها لجنة حماية المستهلك ، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بمواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية، وذلك من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.





تجدر الإشارة إلى أن المحافظ أصدر في "وقت سابق" قرارًا بتشكيل لجنة حماية المستهلك برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية،حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.





ويتم إعداد تقرير بنتائج حملات اللجنة بصفة مستمرة لعرضه على المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة .



