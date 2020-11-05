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أخبار العالم

للمرة الثانية.. تويتر يعاقب ترامب بعد إعلان فوزه بعدة ولايات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وضع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إشارة تحذيرية على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها فوزه بولاية ميتشيجان لتضمنها معلومات قد تكون مضللة. 

وأمس الأربعاء، وضع "تويتر" إشارة تحذيرية للمرة الأولى على تغريدة ترامب التي اتهم فيها الديمقراطيين بسرقة الانتخابات. 

وأوضح موقع تويتر السبب وراء القيام بهذا الإجراء، وقال "لقد وضعنا تحذيرا على تغريدة من ترامب لتضمنها مزاعم ربما تكون مضللة حول الانتخابات؛ هذا الإجراء يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا".

ومنذ قليل أظهرت مؤشرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.

وتشير بيانات مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة سير الانتخابات الأمريكية إلى حصول بايدن 243 من أصوات المجمع الانتخابي، المكون من 538 مندوبا، مقابل 214 لدى ترامب حتى الساعة 21:35 بتوقيت جرينيتش.

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