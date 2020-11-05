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أخبار العالم

ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا بعد فرز 87% من الأصوات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:12 ص
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
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قسم الخارجي
أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، تقدم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتقدم ترامب بنسبة 51.8% في ولاية بنسلفانيا - 20 صوتا في المجمع الانتخابي - بعد فرز 87% من الأصوات، بينما حقق بايدن 47.1%.

من جانبها، أعلنت حملة الجمهوري دونالد ترامب، فوزه بأصوات ولاية بنسلفانيا، رغم عدم انتهاء عملية الفرز.

وحصل نائب الرئيس الأمريكي السابق، بايدن على 264 في المجمع الانتخابي، مقابل 214، لمنافسه دونالد ترامب وفقا لتقديرات وسائل الإعلام الأمريكية.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية، إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، بل يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا؛ ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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