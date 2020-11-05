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مرأة

أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان المبيض.. انتبهي إليها

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يصيب سرطان المبيض حوالي 80% من النساء ويعد 60% من المصابات بسرطان المبيض قد انتشر لديهن بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90%.


تشخيص الإصابة بسرطان المبيض
ووفقا لصحيفة الديلى ميل إنه من الممكن تشخيص الإصابة بسرطان المبيض بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض أن تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الأعلى.

أعراض سرطان المبيض
ووفقا لموقع healthline  أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع، وألم البطن، والحاجة إلى التبول أكثر.

يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعة الخطوات التالية:

١- اختبارات التصوير: مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، من البطن والحوض. هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.

٢- اختبار الدم: ويمكن الكشف عن البروتين (كا 125) الذى يوجد على سطح خلايا سرطان المبيض.

٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض.

ويستخدم الأطباء نتائج الجراحة للمساعدة في تحديد مدى المرحلة التي وصل إليها السرطان، ويوجد عدة مراحل سرطان المبيض، وتشمل:

المرحلة I. السرطان موجود في واحد أو كل من المبايض.
المرحلة الثانية. وانتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الحوض.
المرحلة الثالثة. انتشار السرطان إلى البطن.
المرحلة الرابعة. يوجد السرطان خارج البطن.

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