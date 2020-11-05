أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان المبيض.. انتبهي إليها

يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعة الخطوات التالية:



١- اختبارات التصوير: مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، من البطن والحوض. هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.



٢- اختبار الدم: ويمكن الكشف عن البروتين (كا 125) الذى يوجد على سطح خلايا سرطان المبيض.



٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض.



ويستخدم الأطباء نتائج الجراحة للمساعدة في تحديد مدى المرحلة التي وصل إليها السرطان، ويوجد عدة مراحل سرطان المبيض، وتشمل:



المرحلة I. السرطان موجود في واحد أو كل من المبايض.

المرحلة الثانية. وانتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الحوض.

المرحلة الثالثة. انتشار السرطان إلى البطن.

المرحلة الرابعة. يوجد السرطان خارج البطن.

